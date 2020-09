Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 86-Jähriger fuhr in Schlangenlinien - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Sonntag (13.09.2020) gegen 17:40 Uhr haben Polizeibeamte auf der Marburger Straße in Kreuztal einen 86-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zuvor hatten sich aufmerksame Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet und berichteten, der ältere Mann würde in Schlangenlinien fahren und sei bereits häufiger in den Gegenverkehr geraten.

Die alarmierten Beamten trafen den Mann an und konnten seine auffällige Fahrweise beobachten. Der ältere Herr wirkte auf die Polizisten in seiner Motorik altersbedingt stark beeinträchtigt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun weitere Zeugen, die am Sonntagabend zwischen Kreuztal und Hilchenbach unterwegs waren und den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden. Hinweise bitte an die 02732 - 909-0.

