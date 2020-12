Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fitnessstudio - Täterfestnahme

FuldaFulda (ots)

Fulda - Der Polizei Fulda gelang es im Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch einen 24-jährigen Fuldaer festzunehmen.

Am späten Dienstagabend (22.12.) brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Flemingstraße ein. Mitarbeiter eines Wachdienstes stellten gegen 23 Uhr eine aufgebrochene Tür am Gebäude fest und beobachteten zwei flüchtende Personen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda kurze Zeit später einen 24-jährigen Fuldaer vorläufig fest. Der Mann führte diverse Iso-Getränke, Eiweispulver und Kugelschreiber mit sich. Dabei handelte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um das entsprechende Diebesgut. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls.

