Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

StadtlohnStadtlohn (ots)

Nur ein bis zwei Sekunden hätte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen vielleicht unbeaufsichtigt gehabt, gab eine 61-Jährige in Stadtlohn an. Bei ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Schützenstraße hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt und an der Kasse den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt. Zu der Tat kam es am Montag gegen 12.25 Uhr. Nur wenige Minuten später hoben die Täter bereits Bargeld ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

