Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 05.03.2021/11:30 Uhr -So., 07.03.2021/13:15 Uhr

Andernach (ots)

Mountainbike entwendet Mülheim-Kärlich: Am Samstagnachmittag, wurde im Zeitraum von 17:00 Uhr - 17:30 Uhr, an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße, ein nicht abgeschlossenes Mountain-Bike, durch einen männlichen Täter entwendet. Der Schaden wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert. Teile des Fahrrades wurden am Sonntagvormittag beschädigt wieder aufgefunden. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach insgesamt 8 Verkehrsunfälle bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Bei zwei dieser Unfälle entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle, diese konnten jedoch beide ermittelt werden.

