Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Rotlichtverstoß und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag warteten mehrere Fahrzeuge an einer Baustellenampel in der Eisenbahnstraße, darunter auch ein Streifenwagen des Polizeireviers Emmendingen.

Noch während die Ampel Rotlicht anzeigte, überholte ein Fahrzeugführer alle wartenden Fahrzeuge und fuhr über die Ampel in den Baustellenbereich ein.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 32-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Er hat sich nunmehr wegen des Rotlichtverstoßes und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis buß- und strafrechtlich zu verantworten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell