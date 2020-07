Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gewinnversprechen am Telefon

Kaiserslautern (ots)

"Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!" - Einen Anruf mit einem dubiosen Gewinnversprechen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag erhalten. Nach Angaben des 53-Jährigen meldete sich beim ersten Anruf eine Frau mit russischem Akzent, die ihm mitteilte, dass er einen Geldgewinn von 27.000 Euro erhalte. Das Geld würde noch am selben Tag ausbezahlt werden.

Etwas später ging ein zweiter Anruf ein - diesmal sprach die Frau am Telefon Deutsch ohne Akzent. Sie bot dem 53-Jährigen an, sich um den Transport des Geldes zu kümmern. Er müsse lediglich eine Gebühr von 900 Euro bezahlen. Dafür solle er Guthaben-Karten besorgen und die Codes am Telefon durchgeben.

Der 53-Jährige erkannte die Betrugsmasche - er ließ die Anruferin einfach reden, unternahm jedoch nichts, sondern verständigte die Polizei. |cri

