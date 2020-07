Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw kollidiert mit Kinder-Dreirad

Kaiserslautern (ots)

Am Fußgängerüberweg einer Ampel in der Entersweilerstraße ist am Mittwochvormittag ein Kind angefahren worden. Das zweijährige Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine Autofahrerin, die mit ihrem Pkw aus der Barbarossastraße kam, das Rotlicht auf ihrer Seite der Ampel missachtet und die Kreuzung geradeaus in Richtung Entersweilerstraße passiert. Dort überquerten gerade zwei Frauen mit dem Kind, das auf einem Kinder-Dreirad saß, bei Grünlicht an der Fußgängerampel die Straße.

Der Pkw stieß gegen das Dreirad, wodurch das Kind vom Sitz geschleudert wurde und sich Prellungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen ins Krankenhaus. |cri

