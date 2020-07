Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in zwei Nächten

Kaiserslautern (ots)

In zwei aufeinander folgenden Nächten haben sich Einbrecher in der Von-Miller-Straße Zugang zu einem Imbisswagen verschafft. Wie die Besitzerin am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, stellte sie sowohl am Dienstag als auch an diesem Morgen fest, dass Unbekannte die Eingangstür gewaltsam geöffnet haben.

Ihre Beute: Fleischwaren, Getränke und Feuerzeuge sowie mehrere Trinkgeldkässchen. Der Schaden liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. |cri

