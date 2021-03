Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B9 gesucht

Andernach (ots)

Am Dienstag, den 02.03.21, ereignete sich am Nachmittag zwischen 15:00 und 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn unmittelbar nach der Abfahrt zur B 256 Richtung Neuwied. Ein dunkles Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang und zum verunfallten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Rufnummer 02632-9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell