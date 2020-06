Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Busfahrer prallt gegen Motorrad (21.06.2020)

Konstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 5.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Sonntag gegen 11.00 Uhr in der Straße "Untere Laube". Ein 49-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner 39-jährigen Sozia in Richtung Döbelestraße und musste verkehrsbedingt an der Ampel Untere Laube /Döbelestraße warten. Ein nachfolgender 58-jähriger Busfahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Motorrad. Hierdurch stürzten die beiden auf dem Motorrad sitzenden Personen und verletzten sich. Vom Rettungsdienst wurde die 39-jährige Sozia zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

