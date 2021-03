Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Einbruch in die Räume eines Sportvereins.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drangen Unbekannte gewaltsam in die Räume eines Sportheimes an einem Sportplatz in der Sylbacher Straße ein. Ein Zeuge bemerkte dort am Dienstagmorgen eine offene Tür und rief die Polizei. Die Täter öffneten mit Werkzeugen zwei Türen des Gebäudes und verschafften sich so Zugang zu Räumen des Vereins. Welche Beute die Einbrecher machten, wird noch ermittelt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

