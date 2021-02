Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Gartenlaube in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 9. Februar 2021, geriet gegen 16:50 Uhr, im Kleingartenverein an der Oldenburger Heerstraße in Brake, eine Gartenlaube in Brand.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake löschten das Feuer, sodass es sich nicht weiter ausbreitete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Inhalt einer Mülltonne, die sich in der Gartenlaube befand, in Brand gesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

