Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Katalysatoren von Pkw in Nordenham entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham ermittelt wegen Diebstahls von zweier an Fahrzeugen angebrachten Katalysatoren in Nordenham.

In einem Fall entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 8. Februar 2021, 13:45 Uhr, bis Dienstag, 9. Februar 2021, 17:00 Uhr, den Katalysator eines weißen VW Polos, welcher am Straßenrand der Wallstraße in Nordenham stand.

In einem anderen Fall entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 8. Februar 2021, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 9. Februar 2021, 07:15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Reithfelder Straße Ecke Sachsenstraße in Nordenham, den Katalysator eines blauen VW Polos.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

