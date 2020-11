Polizei Düren

POL-DN: Vandalismus und Diebstahl an und in der Grundschule

HeimbachHeimbach (ots)

Am Wochenende drangen Unbekannte in die Grundschule an der Straße "Schönblick" ein.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (14.11.2020), 17:30 Uhr, und Sonntag (15.11.2020), 10:35 Uhr. Spaziergänger bemerkten am Sonntagnachmittag die ersten Beschädigungen. An zwei Tischtennisplatten auf dem Schulhof waren die Metallnetze herausgerissen. Ein zur Absperrung an einem Gerüst aufgestellter Bauzaun war zum Teil umgestoßen. Ersten Feststellungen nach war eine Gerüststange dazu benutzt worden, die Eingangstür aufzuhebeln. Im Erd- und Obergeschoss wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach einem ersten Überblick wurden ein Verstärker sowie zwei Musikboxen entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

