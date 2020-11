Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Rölsdorf

DürenDüren (ots)

Unbekannte machten sich am Wochenende an einem Haus in der Lendersdorfer Straße in Rölsdorf zu schaffen. In die Wohnräume gelangten der oder die Täter nicht, dafür jedoch in die Garage.

Zwischen Freitagabend, 17:30 Uhr, und Samstag, 01:30 Uhr, verschafften sich der oder die Unbekannten Zutritt zur Rückseite des Hauses. Hebelspuren an der Terrassentür zeugen davon, dass hier versucht worden war, diese zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Stattdessen drangen der oder die Einbrecher auf unbekannte Weise in die Garage ein, öffneten das elektrische Tor und entfernten sich nach ersten Feststellungen mit einer Angelausrüstung und einer Heckenschere.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

