Polizei Düren

POL-DN: Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Kleingeld gestohlen

LangerweheLangerwehe (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen brachen Unbekannte in Langerwehe-Jüngersdorf Münzautomaten in einem SB-Autowaschcenter auf und entwendeten Kleingeld.

Am Samstagmorgen bemerkte der Betreiber eines Autowaschcenters den aufgebrochenen Automaten. Er berichtete der Polizei, dass dies der zweite Aufbruch innerhalb von wenigen Tagen sei. Bereits am 12. November sei es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Aufzeichnungen der eingesetzten Überwachungskamera zufolge handelte es sich in beiden Fällen höchstwahrscheinlich um dieselben Täter. Zwei Unbekannte näherten sich auf Mopeds, hebelten den Automaten auf und entkamen unerkannt. Der Betreiber gab gegenüber den Beamten an, die Einnahmen aus den Staubsaugerautomaten würden regelmäßig entleert, so dass sich das Aufbrechen nicht lohne.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet mögliche Zeugen, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

