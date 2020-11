Polizei Düren

POL-DN: Totalschaden - Ermittlungen dauern an

DürenDüren (ots)

Zwei schwer verletzte Autoinsassen und geschätzte 30000 Euro Gesamtschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 56 in Höhe des Stadtteils Birkesdorf ereignet hat.

Gegen 23:40 Uhr hatte eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Alsdorf die B 56 von Düren kommend in Fahrtrichtung Autobahn (auf dem Teilstück zwischen den Einmündungen Eisenbahnstraße und Ringstraße) befahren. Zur selben Zeit befuhr auch ein 21-Jähriger aus Nörvenich mit einem Pkw die B 56 und schloss innerhalb der 70-km/h-Zone, vermutlich mit höherer Geschwindigkeit, auf die vorausfahrende Alsdorferin auf. In der Absicht, wenige Meter weiter nach rechts auf die Landesstraße 257 (in Fahrtrichtung Arnoldsweiler) abzubiegen, wechselte der Nörvenicher mit weiterhin hoher geschwindigkeit vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dabei mit dem vor ihm ebenfalls von links nach rechts wechselnden Fahrzeug der 26-Jährigen. Durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit gerieten beide Autos außer Kontrolle und schleuderten umher; sie blieben anschließend mit erheblichen Unfallbeschädigungen quer auf der Fahrbahn stehen. Die Alsdorferin und ihr 25 Jahre alter Beifahrer aus Herzogenrath erlitten so schwere Verletzungen, dass der Rettungsdienst die beiden Personen zur stationären ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus transportieren musste. Dagegen blieben der 21-Jährige und dessen 22 Jahre alter Beifahrer unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an; die Polizei hat beide Fahrzeuge zu Beweiszwecken sichergestellt.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme musste die B 56 im unfallbetroffenen Teilstück für die Richtungsfahrbahn Jülich bis gegen 02:00 Uhr gesperrt werden. Die Dürener Feuerwehr leistete einmal mehr wertvolle Hilfe an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell