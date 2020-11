POL-DN: Fahrraddiebe am Bahnhof erwischt

Polizei Düren

Am frühen Samstagmorgen konnten durch Mithilfe der "DB- Sicherheit" zwei Fahrraddiebe festgenommen werden.

Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn, welche sich im Bereich des Hauptbahnhofes Düren aufhielten, konnten kurz nach 04:00 Uhr zwei 44 und 48 Jahre alte Männer dabei beobachten, wie diese sich an den abgestellten Fahrrädern am Nordeingang zu schaffen machten. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei konnten in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der "DB- Sicherheit" die flüchtigen Täter im nahen Umfeld stellen und vorläufig festnehmen. Geeignetes Werkzeug zum "Knacken" von Fahrradschlössern wurde bei ihnen sichergestellt. Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um polizeibekannte Täter ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit an.

