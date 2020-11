Polizei Düren

POL-DN: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der B 56

DürenDüren (ots)

Ein 31jähriger Dürener verursachte am Samstag, kurz vor 21:00 Uhr, als Falschfahrer einen Verkehrsunfall mit 2 Verletzten. Er befuhr mit seinem VW die B56 in Richtung Jülich. An der neu eingerichteten Baustelle fuhr der Dürener, aus bisher nicht erklärbaren Gründen, auf die linke der beiden Fahrbahnen und setzte seine Fahrt als Falschfahrer fort. Die ersten Fahrzeuge konnten dem Falschfahrer noch ausweichen. Ein 33jähriger Opel-Fahrer aus Niederzier konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der Opelfahrer schwer verletzt und musste mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde leicht im Gesicht verletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Poliezi beschlagnahmt. Die B56 war in Fahrtrichtung Düren für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell