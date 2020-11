Polizei Düren

POL-DN: Schon wieder berauscht am Steuer

KreuzauKreuzau (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wollten Polizeibeamte in der Kreuzauer Ortslage Winden einen PKW kontrollieren. Der Fahrer versuchte jedoch, sich zunächst mittels erhöhter Geschwindigkeit der Polizeikontrolle zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Obwohl er sein Auto abstellte, sich zu Fuß entfernte und verstecken wollte, wurde der Mann durch die Polizisten eingeholt und festgehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-Jährige aus Kreuzau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die ihm wegen Drogenkonsums bereits aberkannt worden war. Dennoch war er erneut unter Drogeneinfluss gefahren. Gegen den Kreuzauer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Da er das Fahrzeug seiner Frau geführt hatte, obwohl diese um das Fehlen der Fahrerlaubnis wusste, wurde auch gegen sie eine Strafanzeige gefertigt.

Die Ermittlungen dauern an.

