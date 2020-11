POL-DN: Fahrzeug gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Polizei Düren

In der Nacht zu Montag meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug auf der Distelrather Straße. Die Polizei geht von versuchter Brandstiftung aus und bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise.

Um 01:45 Uhr bemerkten Zeugen Flammen im vorderen Bereich eines Lkw, der auf der Distelrather Straße abgestellt war. Gleichzeitig mit der Polizei traf die Feuerwehr ein, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte.

Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges entdeckten die eingesetzten Beamten Hinweise, die darauf schließen lassen, dass ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug vorsätzlich in Brand stecken wollten. Ein Zusammenhang zu der Brandserie in Oberzier können die Ermittler nicht ausschließen. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02421 949-8126 mit dem zuständigen Ermittler in Verbindung zu setzen.

