POL-LIP: Detmold. Wer hat den Unfall gesehen?

Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Lemgoer Straße/Lagesche Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge flüchtete. Gegen 16:45 Uhr beabsichtigte eine 35-jährige Frau aus Lage mit ihrem BMW von der Lageschen Straße aus nach rechts in die Lemgoer Straße einzubiegen. Währenddessen streifte sie ein anderes Fahrzeug, das anschließend weiter geradeaus in die Röntgenstraße fuhr. Das flüchtende Fahrzeug ist dunkel. Mehr ist nicht bekannt. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

