Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - älterer Dame Geldbeutel entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am 13.02.2021 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Bislang unbekannte Täter entwendeten in dieser Zeit den grünen Ledergeldbeutel der Dame, samt Bargeld, Personalausweis und Führerschein aus deren Umhängetasche. Diese Tasche befand sich in ihrem Einkaufskorb. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell