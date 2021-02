Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Corsa Fahrer unter Drogeneinfluss auf Autobahn unterwegs

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Bei der Kontrolle des Fahrers eines Opel Corsas stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 18.02.2021, um 13.05 Uhr, fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der 27-jährige befuhr mit seinem Wagen die A61. In Gemarkung Ruchheim wurde er von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Mann deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, der Test zeigte den Konsum von THC an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

