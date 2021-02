Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrollen Schwerlastverkehr - Bilanz

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen - Ruchhheim (ots)

Am Donnerstag, 18.02.2021, führten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim Kontrollen des Schwerlastverkehrs durch. Insgesamt konnten 22 Lkw kontrolliert werden. Dabei wurden 13 Verstöße festgestellt. Fünf Lkw-Fahrer überholten andere Kraftfahrzeuge trotz Überholverbot, ein Lkw-Fahrer hielt nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden ein und ein Lkw-Fahrer telefonierte während der Fahrt. In fünf weiteren Fällen wurden an den Lkw technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. An den Fahrzeugen waren u.a. Rammschutzbügel und zusätzliche Scheinwerfer angebaut, ohne dass hierzu eine Genehmigung vorlag. Ungesicherte Ladungen war die Feststellung bei zwei weiteren Kontrollen. In einem Fall hatte der Fahrer eines Lkw die gesamte 10 Tonnen Ladung Weinsäure in keinster Weise gesichert. Die Weiterfahrt wurde ihm erst gestattet, nachdem er seine Ladung ordnungsgemäß gesichert hatte. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell