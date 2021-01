Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Sportgeschäft

Emmerich am RheinEmmerich am Rhein (ots)

Am Freitag den 01.01.2021 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft an der Kaßstraße ein. Zugang verschafften sie sich durch das Einsschlagen einer zum Neumarkt gelegenen Glastür. Im Ladenlokal nahmen sie das Wechselgeld aus der Kasse ansich. Ob auch Bekleidungsgegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Zeugen werden daher gebeten sich an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830 zu wenden.

