Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Cannabiseinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfallflucht ++

Cuxhaven (ots)

Fahren unter Cannabiseinfluss

Loxstedt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Orchideenstraße stellten Polizeibeamte gestern gegen 17.30 Uhr bei einem 19-jährigen VW-Polo Fahrer aus Loxstedt körperliche Mängel fest, die den Verdacht auf Cannabiskonsum begündeten. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer hatte am Vorabend Cannabis konsumiert. Der 19-jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven. Am Mittwoch um 11.30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Cuxhavener den Heinrich-Grube-Weg mit einem PKW Ford KA, obwohl ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel durch die feststellenden Polizeibeamten zur Übergabe an eine berechtigte Person sichergestellt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verkehrsunfallflucht

Hagen. Am heutigen Donnerstag um 09.30 Uhr parkte ein 44-jähriger aus Hambergen seinen blauen Soka Kodiaq in der Ortsmitte direkt vor der Kranich-Apotheke in einer dortigen Parkbucht. Der PKW stand in Fahrtrichtung Schule unmittelbar neben der Fahrbahn. Nach seiner Rückkehr um 10 Uhr stellte der Skodafahrer umfangreiche Lackschäden wie Kratzer und Verformungen an der Fahrerseite fest, die augenscheinlich von einem vorbeifahrenden Kfz verursacht wurden. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Hagen, Tel. 04746-9311610 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

KHK Uwe Sandrock

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell