POL-CUX: Drei Fahrräder im Gesamtwert von 9500 Euro gestohlen++Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt++

Drei Fahrräder im Gesamtwert von 9500 Euro gestohlen

Cuxhaven. In der letzten Woche zwischen Montag und Freitag wurde im Dünenweg von einem Hinterhof ein angeschlossenes silberfarbenes Pedelec GHOST Square Cross 2.9 im Wert von 2782 Euro entwendet.

In der Nacht zum Montag dieser Woche wurde in der Nordheimstraße von einem Fahrradständer hinter dem Haus ein angeschlossenes weißes Herrenfahrrad Norwid Randonneur im Wert von 4700 Euro entwendet.

Ebenfalls in der Nacht zu Montag wurde in der Brahmsstraße ein angeschlossenes schwarzes Pedelec Stratos im Wert von 2000 Euro entwendet.

Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Geestland. Am Sonntag versuchten unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in 27607 Geestland, Leher Landstraße, einzubrechen. Gegen 5:45 uhr begaben sich der oder die unbekannten Täter auf das Dach des Gebäudes und verschoben Dachziegel. Nach Auslösung der Alarmanlage verließen der oder die unbekannten Täter das Objekt. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 in Verbindung zu setzen.

