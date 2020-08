Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fußgänger von PKW angefahren

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa. Am Sonntag ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptmann-Böse-Straße. Ein 21-jähriger war von seinem Grundstück auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 60-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Bederkesa konnte den Fußgänger aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse erst spät wahrnehmen. Er leitete eine Notbremsung ein, konnte aber einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und hierbei leicht verletzt. Am PKW Skoda entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro.

