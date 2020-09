Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbrüche im Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereits am Mittwoch in der letzten Woche kam es zwischen 10:30 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der "Lange Straße" in Altenbruch. Hier drangen unbekannte Täter durch einen angrenzenden Geräteschuppen in ein dortiges Einfamilienhaus ein und entwendeten unter anderem Schmuck.

Bei einem Versuch blieb es am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr. Hier versuchten unbekannte Täter in der Lettow-Vorbeck-Straße durch Aufhebeln der Haustür in das Haus zu gelangen. Dieses scheiterte jedoch.

Ebenfalls bei einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl blieb es am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 18:30 und 21:30 Uhr in der Hermann-Allmers-Straße in Cuxhaven. Die Täter machten sich an der Tür zu der Wohnung zu schaffen und wurden vermutlich durch den "bellenden" Hund von einer weiteren Tatausführung abgehalten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Tätern sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven Telefon 04721-5730 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

