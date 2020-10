Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Mittwoch, den 28.10.2020, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Opelfahrer die K6336 von Minseln kommend in Fahrtrichtung Nordschwaben. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Mercedesfahrer. Dieser soll Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Der Opelfahrer wurde eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 EUR. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Feuerwehren aus Rheinfelden und Minseln waren mit 7 Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz.

