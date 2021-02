Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen konnte durch zwei Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der B9 in Fahrtrichtung Frankenthal ein getunter Mitsubishi festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten diverse Veränderungen festgestellt werden. Bei den Veränderungen handelte es sich unter anderem um eine selbst gebaute Unterbodenbeleuchtung, eine geänderte Abgasanlage sowie Veränderungen am Fahrwerk des Kleinwagens, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dem Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamten die Weiterfahrt untersagt und dessen Fahrzeugpapiere und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zusätzlich wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

