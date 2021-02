Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - älterer Dame Tasche entwendet und Geld abgehoben

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 15.02.2021 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde in einem Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim die Handtasche einer älteren Dame entwendet. Als sie ihren Mund-Nasen-Schutz anlegte, legte sie vorher ihre mitgeführte Tasche in ein Einkaufskörbchen und vergaß diese wieder mitzunehmen. Als sie im Markt dann das Fehlen ihrer Tasche bemerkte, ging sie zurück zum Ablageort. Die Tasche war jedoch nicht mehr dort. In ihrer Tasche befand sich ihr Geldbeutel samt Führerschein, einer Bandkarte, ihrem Personalausweis und ihr Handy. Bis die Dame ihre Karte bei ihrer Band sperren konnte, war durch bislang ungekannte Täter bereits eine unberechtigte Abhebung erfolgt. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

