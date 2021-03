Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Frontalzusammenstoß mit eingeklemmter Person

Lippe (ots)

(RB) Um 17.30 Uhr ereignete sich in Dörentrup, OT Sommersell, auf der Kreuzstraße ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 31-jähriger Mann aus Rinteln befuhr mit seinem Pkw die Kreuzstraße hinter einem Pick Up von Sommersell kommend in Richtung Bega. Beiden Fahrzeugen kam der zweite Unfallbeteiligte, ein 52-jähriger Dörentruper, in seinem Pkw entgegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 31-jährige Rintelner aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw zum Teil auf die Fahrspur des Dörentrupers, wo beide Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, wobei der Dörentruper zunächst aus seinem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden musste, da er in eingeklemmt war. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell