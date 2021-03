Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Nienhagen. Einbrecher gelangen nicht in Firma.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagnachmittag in eine Firma in der Straße Obernienhagen einzudringen. Die Einbrecher hebelten an einem Fenster, gelangten jedoch nicht in das Objekt. Der Sachschaden blieb gering. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell