Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zigarettenautomat gesprengt

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden gegen 03.30 Uhr die Anwohner in der Freiligrathstraße durch einen lauten Knall geweckt. Bislang unbekannte Täter hatten einen an der Einmündung zur Lortzingstraße aufgestellten Zigarettenautomaten gesprengt und diverse Sachen entwendet. Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen die Polizeiwache in Lage unter 05232-95950 und die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

