Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Schleuderfahrt endet an der Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Ein abruptes Ende nahm die Fahrt eines 35-jährigen Mercedeslenkers am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr. Als er die abschüssige Strecke von der Grabenstraße in Richtung der Kreuzung zur Bahnhofstraße/Seestraße befuhr, geriet der Unfallverursacher aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Straße ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierbei im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Schließlich kollidierte er dann seitlich mit der Hauswand eines dortigen Gebäudes, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 1000.- Euro.

