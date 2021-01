Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rentner erhält seine verlorengeglaubte Rente von der Bundespolizei zurück

MagdeburgMagdeburg (ots)

Am 2. Januar 2021, gegen 12:00 Uhr freute sich ein 74-jähriger Rentner in Magdeburg sehr, als ihm Bundespolizisten seine verlorengegangene Geldbörse zurückbrachten. Diese hatte ein ehrlicher Finder in einer Bankfiliale im City Careé gefunden und sie anschließend in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gebracht. In der Geldbörse befanden sich neben einem Geldbetrag von über 1000 Euro auch persönliche Dokumente und Kreditkarten. Die Bundespolizisten ließen es sich nicht nehmen, die Geldbörse samt Inhalt zu dem Rentner nach Hause zu bringen und sie persönlich zu übergeben. Der schon verzweifelte 74-Jährige war überglücklich, handelte es sich doch um einen Teil der Rente von seiner Ehefrau und ihm selbst. Er bedankte sich herzlich bei den Beamten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell