Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei holt Mann vom Bahnhofsdach

MagdeburgMagdeburg (ots)

Am 2. Januar 2021, gegen 16:30 Uhr mussten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen einen 30-Jährigen, der sich auf das Palazzo-Faltdach am Konrad-Adenauer-Platz gesetzt hatte, einschreiten. Auf die Gefährlichkeit und das Verbot des Besteigens des Daches angesprochen, gab er lapidar an, dass er kein Verbotsschild gesehen habe. Der Mann erhielt einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg. Damit ist es aber nicht getan, denn zusätzlich wird ihm eine Kostenrechnung für die erlassenen polizeilichen Maßnahmen auferlegt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell