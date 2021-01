Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Stuttgart: Auffahrunfall im Echterdinger Ei

Ludwigsburg (ots)

Von der Bundesstraße 27 kommend war ein 30 Jahre alter Fahrer eines Seat Ibiza am Freitag, gegen 15:35 Uhr auf der Überleitung zur A 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs und wollte dabei vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er in der Überleitung auf einen vorausfahrenden BMW auf, dessen 25 Jahre alter Fahrer zu diesem Zeitpunkt auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

