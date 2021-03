Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach beschlagnahmtem Führerschein wieder mit dem Pkw unterwegs- erneuter Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 in Höhe Einmündung K 421, Donnerstag, 04.03.2021, 14:00 Uhr

SUDHEIM (köh) - Die 70-jährige Autofahrerin, die am gestrigen Vormittag bereits alkoholisiert mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte, setzte sich erneut hinter das Steuer ihres Audi.

Die Northeimerin befuhr mit ihrem Pkw Audi die B 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim. In Höhe der Bedarfsampel fuhr sie auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde sie sowie die 61-jährige Fahrerin des Renault leicht verletzt. Der 70-jährigen Northeimerin wurde erneut eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell