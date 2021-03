Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet

Northeim (ots)

Northeim, Hindenburgstraße, Göttinger Straße/ Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 04.03.2021, 10.40 Uhr - 11.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Donnerstagvormittag verursachte eine Autofahrerin zunächst zwei Verkehrsunfälle in Northeim und flüchtete vom Verkehrsunfallort in Richtung Nörten-Hardenberg. Dort wurde schließlich bei einem Anhalteversuch der eingesetzten Beamten ein weiterer Verkehrsunfall durch die Northeimerin verursacht.

Die 70- jährige Fahrerin eines Audi A 3 fuhr gegen 10.40 Uhr in der Hindenburgstraße/Ecke Wilhelmstraße gegen einen Telefonverteilerkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Die Northeimerin verursachte gegen 10.50 Uhr in der Göttinger Straße einen weiteren Unfall, bei dem sie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug fuhr und ebenfalls flüchtete. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Audi ablesen und verständigte die Polizei. Zwischenzeitlich gingen zeitgleich Hinweise bei der Göttinger Leitstelle sowie der hiesigen Dienststelle ein, dass ein Pkw Audi A 3 in Schlangenlinien über die Bundesstraße 3 in Richtung Nörten unterwegs sei. Während des Anhaltevorgangs durch die Polizei fuhr sie letztendlich auf den vor ihr fahrenden Funkstreifenwagen auf. Die Beamten stellten schließlich Alkoholgeruch in der Atemluft der 70-Jährigen fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell