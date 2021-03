Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vollbrand einer am Wohnhaus (Fachwerk) angrenzenden Scheune in Kalefeld (OT Echte)

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld (OT Echte), 03.03.2021, 13:45 Uhr (Meldezeit): Durch Anwohner wird der Vollbrand einer am Wohnhaus angrenzenden Scheune festgestellt. Eigene Löschversuche blieben ergebnislos. Die Flammen gingen vollständig auf die Holzscheune über, sodass diese in Vollbrand stand. Dies führte zum Einsturz des rückwärtig gelegenen Dachstuhls der Scheune, welcher auf ein weiteres angrenzendes Wohnhaus einschlug. Ein Abbrennen des vorderen Teils der Scheune konnte durch die sofort alarmierte und eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Nach Feststellung des Brandes begaben sich alle dort gemeldeten Personen aus dem Objekt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandortbeschlagnahme wurde ausgesprochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. ros

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell