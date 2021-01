Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 18-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine 18-jährige Radfahrerin aus Hude wurde am Donnerstag, 28. Januar 2021, bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Hude leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger Fahrzeugführer aus Hude mit seinem Pkw Skoda die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte nach links in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die den dortigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt und von Rettungssanitätern vor Ort behandelt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

Gegen den 66-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Radfahrerin ein.

