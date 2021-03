Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lieferwagen nicht gegen Wegrollen gesichert-4000,- Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 23 Jahre alter Paketauslieferer wollte am Dienstag, 02.03.2021, in der Einbecker Ortschaft Rotenkirchen, in der Straße Am Rennen, gegen 14.20 Uhr ein Paket zustellen. Er hat hierbei seinen Lieferwagen nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser gegen einen geparkten Pkw gerollt ist. Der geparkte Pkw wiederum wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Grundstücksmauer gedrückt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4000,- euro.

