Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Coronakontrolle

Erheblichen Ärger verursachte eine Gruppe junger Männer Montagabend in Künzelsau. Kurz vor 19 Uhr sollten durch eine Polizeistreife zirka 10-15 Personen kontrolliert werden, welche sich zusammen vor einem Einkaufsmarkt in der Künzelsauer Bergstraße aufhielten. Mehrere befanden sich direkt am Eingang des Marktes, trugen keine Mund- und Nasenbedeckung und hielten außerdem die erforderlichen Abstände zueinander nicht ein. Gleich zu Beginn der Kontrolle verhielten sich die Anwesenden, unter denen einige offensichtlich alkoholisiert waren, uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Einige Mitglieder der zu kontrollierenden Gruppe kamen den Anweisungen der Beamten nicht nach, wollten ihre Personalien nicht angeben, missachteten ausgesprochene Platzverweise und beleidigten die Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf solildarisierten sich immer mehr Personen mit den aggressiven Wortführern. Es wurde sogar eine Wasserflasche in Richtung der Polizeibeamten geworfen. Erst nach hinzuziehen von weiteren Streifen konnte die Situation beruhigt werden. Ein 29-Jähriger und ein 35-Jähriger mussten in Gewahrsam genommen werden. Beide Männer hatten zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von über einem Promille. Gegen mehrere Beteiligte der Gruppe wird jetzt wegen Widerstand, Beleidigung und Verstößen gegen die CoronaVO ermittelt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400, erbeten.

Öhringen: Kind rannte auf die Straße

Leicht verletzt wurde ein Kind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Öhringen. Gegen 10.45 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem PKW auf der Lindenallee unterwegs. Das 12-jährige Mädchen lief zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrbahn. Als das Auto des Mannes auf der Höhe des Kindes war, lief es offenbar ohne zu schauen über die Straße. Der Außenspiegel des Mazdas erfasste das Mädchen, wodurch es leicht verletzt wurde. Die 12-Jährige begab sich später mit ihrer Mutter in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell