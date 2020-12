Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche und Einbruchsversuch in Krefeld - Zeugen gesucht.

KrefeldKrefeld (ots)

Gestern am Freitag, (04. Dezember 2020) registrierte die Polizei zwei Wohnungseinbrüche und einen versuchten Wohnungseinbruch.

In Fischeln hebelten Unbekannte ein Fenster einer Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Haus auf der Neulandstraße. Der Tatzeitraum lag hier bereits am Donnerstag (03. Dezember 2020) zwischen 14:00 und 16:00 Uhr. Entwendet wurde ersten Angaben zufolge nichts.

In Uerdingen versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße Im Talacker erfolglos einzubrechen. Hier wurde die rückwärtige Terrassentüre versucht aufzuhebeln. Ebenfalls in Uerdingen auf der Straße An der Tränke, gelangten Unbekannte dann in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten die rückwärtige Balkontüre auf, durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld. Hier lagen die Tatzeiträume am Freitag (03. Dezember 2020) zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr. Es entstand jeweils Sachschaden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (595)

