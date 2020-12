Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Forstwald: Auto landet auf der Seite - Fahrer leicht verletzt

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (3. Dezember 2020) ist ein Auto an der Hückelsmaystraße auf der Seite gelandet, nachdem der Fahrer mit einem Baum zusammengestoßen war. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 8:30 Uhr war der 25-jährige VW-Fahrer auf der Hückelsmaystraße in Richtung Gladbacher Straße unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Durch den Aufprall hob das Auto vom Boden ab, landete auf der Fahrerseite und kam so zum Stehen. Der 25-jährige Krefelder wurde dabei leicht verletzt. Er kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. (593)

