POL-KR: Stadtmitte: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Mittwoch (18.11.2020) kam es auf der Sternstraße/Nordstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Auto beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:25 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Sternstraße stadtauswärts und beabsichtigte, nach rechts in die Nordstraße einzubiegen. Ein weißer Bus fuhr links an ihm vorbei und touchierte den linken Außenspiegel des Mercedes. Der Bus fuhr weiter in Richtung Friedrichplatz. Ein Autofahrer hielt neben dem 57-Jährigen an und teilte ihm mit, dass der Bus seinen Spiegel beschädigt habe. Der Zeuge fuhr hinter dem Bus her, kam jedoch nicht wieder zurück zur Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat bittet den Mann, sich bei der Polizei zu melden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (590)

