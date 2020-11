POL-WE: Zeugen dringend gesucht! Wilde Flucht vor der Polizei ++ Parfumdieb scheitert in Bad Vilbel ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Parfumdieb scheitert

Bad Vilbel: Auf Parfum im Wert im Wert von fast 300 Euro hatte es am Mittwoch (11.11.) ein Mann am Niddaplatz abgesehen. In einer Drogerie nahm er die beiden Flaschen Duftwasser an sich und passierte die Kasse, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei und sprach ihn schließlich darauf an. Der Dieb versuchte zu flüchten und es kam zu einem Gerangel, als sich lautstark ein weiterer Mann einmischte und den Detektiv anschrie. Schließlich ließ der Dieb das Parfum zurück und flüchtete mit dem stimmgewaltigen Unterstützer in unbekannte Richtung. Die beiden Männer werden als nordafrikanische Erscheinung beschrieben. Sie hätten dunkle Bekleidung getragen. Der Dieb habe eine Mütze auf dem Kopf gehabt und sei schlank gewesen. Der schreiende Unterstützer hätte eine Tommy-Hilfiger-Tasche und schwarze Jeans mit Löchern getragen. Er sei von kräftiger Statur gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

++

Fenster aufgehebelt

Bad Vilbel: In ein Mehrfamilienhaus in der Römerstraße brachen Diebe am Mittwoch (11.11.) zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, stiegen die Einbrecher in die Wohnung ein und suchten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck, Bargeld und ein Laptop im Wert von ca. 3000 Euro. Als die Bewohner die Tat bei ihrer Rückkehr bemerkten, waren die Langfinger bereits über alle Berge. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat und Täter entgegen.

++

Unfall beim Rangieren

Bad Vilbel: Als ein 54-Jähriger mit seinem schwarzen Kleinwagen beim Rangieren rückwärts vom Supermarktparkplatz auf die Alte-Frankfurter-Straße fuhr, kam es am Mittwoch (11.11.) gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall. Ein herannahender 27-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis konnte mit seinem VW Touran nicht mehr rechtzeitig reagieren, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer verletzten sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

++

Zeugen dringend gesucht! Flucht vor der Polizei endet in Psychiatrie

Ortenberg: "Ganz schön frech" dachten sich vermutlich Polizisten am Mittwoch (11.11.) in Selters, als sie gegen 20.45 Uhr mit dem Streifenwagen durch die Hauptstraße in Richtung Ranstadt fuhren. Ein blauer BMW überholte die Gesetzeshüter innerorts. Der Fahrer blieb sogar noch länger auf dem linken Fahrstreifen und scherte erst am Abzweig nach Effolderbach wieder nach rechts ein, weil dort Gegenverkehr kam. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Verkehrsrowdies und forderten ihn zum Halten auf. Dieser Aufforderung kam der BMW-Fahrer jedoch nicht nach. Mit rasantem Tempo setzte der Mann seine Fahrt über Ranstadt und Dauernheim fort. Dabei fuhr er viel schneller als erlaubt und missachtete auch eine rote Ampel. Auch in Blofeld und Echzell-Bingenheim versuchte der BMW seine Verfolger abzuschütteln und beging dabei riskante Fahrmanöver, so überholte er z.B. innerhalb Bingenheims Fahrzeuge und setzte seine rasante Fahrt in Richtung Gettenau fort. Bis nach Beienheim zog sich die Flucht hin, endete vor einer Garage im Hainpfad, wo der Mann den Wagen abstellte und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten konnten den Raser hier festnehmen. Es handelte sich um einen 36-Jährigen Wetterauer, der deutlich nach Alkohol roch und sich psychisch sehr auffällig zeigte. Eine durchgeführte Blutentnahme wird Aufschluss über die konsumierten Mengen an Alkohol und Drogen liefern. Der Mann musste aufgrund seines Zustands in psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Darüber hinaus wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. Außerdem leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren nicht zugelassen und das Fahrzeug damit nicht versichert. Glücklicherweise kam bei der wilden Flucht niemand zu Schaden. Die Polizei in Büdingen sucht dringend Zeugen der Verfolgungsfahrt und bittet diese, sich unter der Tel.: 06042/9648-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

